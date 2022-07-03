«Межрегиональная нарколеди» попалась полиции под Орлом

Девушка уже выслушала приговор, вынесенный ей Кромским районным судом.

В Орловской области завершился судебный процесс над жительницей города Щекино Тульской области. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подробности сообщила пресс-служба Кромского районного суда Орловской области. Было установлено, что девушка входила в состав преступной группы, планировавшей сбыт наркотиков. Причем размах этого «бизнеса» впечатляет.

Дело в том, что жительница Тульской области была задержана полицией на территории Троснянского района Орловской области. Ее задержали в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Девушка попалась при попытке передать крупную партию наркотика своему подельнику в город Саратов для последующего незаконного сбыта этого зелья уже там, так называемым бесконтактным способом, то есть при помощи общения участников преступной группы и покупателей через интернет-мессенджеры.

Подсудимая и сама была всего лишь одним из элементов крупного наркомеханизма. Она действовала по инструкции неустановленного следствием куратора, который также общался с ней через интернет. Девушка забрала оптовую партию наркотика из тайника. В феврале этого года она должна была передать партию по цепочке дальше, но была задержана сотрудниками полиции. Тем самым ее действия по сбыту наркотического средства были пресечены. За содеянное она получила наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»