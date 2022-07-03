Орел ожидают массовые народные песни и пляски

Музыкальные коллективы сразятся за приз фольклорного фестиваля.



Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении в городе Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика — 2022». Он будет посвящен 79-летию освобождения города и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Форум проводится в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Он преследует цели расширения и укрепления международных связей, выявления ярких и самобытных коллективов, создания среды творческого общения для обмена опытом. Фестиваль пройдет в период с 4 по 6 августа 2022 года. Организаторами выступили администрация города Орла в лице управления культуры и муниципальный «Ансамбль танца «Славица». Финансирование берет на себя бюджет города.

Одной из целей форума станет формирование патриотического сознания у молодежи. Для участия в фестивале приглашаются ансамбли танца, песни и пляски, вокальные коллективы – хоры и ансамбли, а также фольклорные ансамбли (инструментальные, вокальные и танцевальные) и клубы исторической реконструкции разных жанров и стилей. Количество участников не должно превышать 25 человек в коллективе, включая аккомпанирующую группу. Возраст участников — от 16 лет. Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках Орла. Коллективу необходимо иметь флаг своей страны или своего города и программу выступления, рассчитанную не менее чем на 30 минут.

Фестиваль проводится в четыре этапа. Первый продлится по 20 июля, он включает в себя стадию приема заявок, отбора и приглашения участников. На втором этапе предусмотрена работа оргкомитета, на третьем — мастер-классы, репетиции и показательные выступления. Четвертый этап станет финальным и завершится большим праздничным Гала-концертом и церемонией награждения участников. Программа коллектива на открытии фестиваля должна включать визитную карточку, основанную на традиционной культуре своего края, страны (разных видов народной хореографии и фольклора).

В рамках проведения фестиваля также организуется праздник национального костюма «Братство народов». Он пройдет 5 августа, то есть в День города Орла. Его целями являются сохранение самобытного творчества и привлечение интереса к теме национального костюма (своей страны, региона) как национального достояния. Участникам необходимо будет представить национальный костюм своей страны или региона на дефиле. Костюм можно демонстрировать в различных вариантах: историческая справка, чтение былин, сказок, концертными номерами. Выступление в дефиле должно сопровождаться качественной фонограммой.

ИА «Орелград»