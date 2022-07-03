Правила увековечивания погибших утвердили в Орловской области

Новый порядок разработала администрация Орловского муниципального округа.



Положение об организации и осуществлении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества утверждено властями Орловского муниципального округа. Администрация также утвердила положение о проведении поисковых работ. Основными формами увековечивания памяти являются захоронение и перезахоронение останков погибших воинов, создание, сохранение и благоустройство мест таких захоронений, а также установка стел, памятников и обелисков. В список мероприятий включено создание и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших защитников Отечества.

Кроме того, формой увековечивания будет присвоение имен погибших воинов различным учреждениям, например, школам, занесение имен погибших навечно в личные списки воинских подразделений, установление памятных дат. Администрация округа берет на себя обязательства по учету всех воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил. Кроме того, она создаст резервы земельных участков для сооружения подобных памятников. На каждое захоронение создается собственный паспорт и устанавливается мемориальный знак.

Что касается поисковых работ, то власти берут на себя обязательства по согласованию их проведения и обещают оказывать поддержку поисковым отрядам. При этом нести собственные расходы округ не будет. Финансирование возлагается как на общественные организации и объединения, так и на областной и федеральный бюджеты, из которых деньги выделяются целевым способом в рамках соответствующих государственных программ.

Кстати, на днях администрация Орловского муниципального округа объявила тендер на оказания услуг по содержанию мест воинских захоронений, расположенных на территории Большекуликовского управления. Цена контракта составит 300 тысяч рублей. В его рамках предполагается благоустройство 15-ти мемориальных мест: братских могил воинов, погибших в 1943 году в селах Становой Колодезь, Новодмитровка, Калинино, Большая Куликовка и Пугачевка, братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в поселке Красная Звезда, а также мемориалов на ряде сельских кладбищ.

ИА «Орелград»