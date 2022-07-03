В Орле придумали, как победить теневую занятость

Для этого надо создать профсоюзы и пробудить совесть у начальников.



Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошло заседание межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений в Орловской области. Там было отмечено, что в соответствии с планом до конца года предполагается легализовать труд почти четырех тысяч орловцев, которые работают без оформления трудовых отношений и фактически не имеют защиты в рамках Трудового кодекса. Уже не один год в регионе ведутся дискуссию относительно мер, которые позволили бы побороть теневую занятость. Практика показывает, что искоренить эту проблему целиком не удается.

Своим рецептом на прошедшем заседании поделились профсоюзы, которые представлял заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) Юрий Власов. Он выступил с докладом, рассказав о проделанной работе в сфере борьбы с нелегальной занятостью, а также озвучил меры, которые могут помочь в дальнейшей борьбе. Итак, профсоюзы считают, что для снижения теневой занятости и легализации трудовых отношений необходимо создавать профсоюзные организации на всех предприятиях, и в этом профсоюзам необходимо содействие органов власти.

«Кроме того, необходимы меры, направленные на повышение социальной ответственности бизнеса, — говорится на сайте ФПОО. — Действенными инструментами в этом вопросе могут стать обязательное заключение коллективных договоров между работодателями и работниками, стимулирование работников и работодателей к официальному оформлению трудовых отношений, проведение широкомасштабных информационных просветительских кампаний, в ходе которых нужно рассказывать работникам о последствиях незащищенной занятости».

Также, по мнению профсоюзов, необходимы механизмы ужесточения контроля. В качестве примеров приводится идея о создании реестра организаций, использующих неформальную занятость, и введение ограничений на участие таких организаций в государственных и муниципальных закупках. Кроме того, профработники ратуют за ужесточение контроля за уплатой налогов и страховых взносов и усиление полномочий трудовых инспекций.

«Также профсоюзы предлагают исключить из Трудового кодекса понятие гражданско-правового договора и определить виды экономической деятельности и перечень профессий, по которым возможно трудоустройство по совместительству, — резюмируют в ФПОО. — Совокупность всех предлагаемых профсоюзами мер борьбы с теневой занятостью позволили бы существенно, а может быть и полностью решить эту актуальную сегодня проблему».

ИА «Орелград»