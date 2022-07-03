В Орле сохранили карантин, введенный из-за мощного аллергена

Площадь карантинной зоны в областном центре превышает 43 гектара.



Карантинная фитосанитарная зона по амброзии трехраздельной на территории города Орла сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В ведомстве напомнили, что она была введена еще в 2016 году. Тогда в Орле специалисты впервые выявили очаг карантинного сорного растения – амброзии трехраздельной вида Ambrosia trifida L. Это опасное во многих отношениях растение было найдено на территории Заводского района областного центра. Когда видовая принадлежность была достоверно установлена, специалисты определили границы произрастания, после чего ведомственным приказом была установлена карантинная фитосанитарная зона.

В этом году специалисты вновь ее осмотрели и актуализировали границы. Судя по обнародованным результатам, полностью уничтожить растение не удалось. Поэтому карантинная зона пока сохраняется. На сегодняшний день ее общая площадь составляет 43,17 гектара, в том числе площадь самого очага – 8,9 гектара, площадь буферной зоны – 34,35 гектара. Она расположена в Заводском районе города Орла и охватывает улицы Холодную, Широко-Холодную, Маяковского и Песковскую.

Ранее специалисты призвали жителей Орловской области присоединиться к борьбе с амброзией трехраздельной, поскольку это однолетнее травянистое растение, включенное в перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории РФ, представляет собой значительную угрозу. Это очень крупный и сильный ранний яровой сорняк с мощными, до двух метров, ветвистыми стеблями и широкими листьями. Он появляется рано весной, быстро наращивает массу и легко вытесняет другие растения, в том числе и культурные.

Амброзия несет угрозу и для здоровья людей. Дело в том, что во время цветения этот сорняк превращается в сильный аллерген, который вызывает сенную лихорадку и аллергический ринит. Пыльца может стать фактором, провоцирующим астму и кожные аллергические реакции. Бороться с ней непросто, так как амброзия размножается только семенами, каждое растение продуцирует в среднем 300 плодов-семянок. А крупные экземпляры способны производить до 5000 таких «плодов».

«Засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также сады, огороды, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы, обочины дорог, вблизи жилья и другие земли, — так описывают этот сорняк в ТУ Россельхознадзора. — Благодаря высокой экологической пластичности быстро осваивает самые бедные почвы. В целях уничтожения амброзии, необходимо проводить комплекс карантинных, агротехнических и химических мероприятий».

ИА «Орелград»