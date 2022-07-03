В Орловской области зафиксирован отток населения

В сфере демографии миграционная убыль дополнила убыль естественную.



Правительство Орловской области обнародовало очередной бюллетень о социально-экономическом развитии региона. В этом сборнике, в частности, дана характеристика демографической ситуации, сложившейся по итогам первого квартала 2022 года. Увы, как и в конце прошлого года, она отмечена процессом сокращения численности населения. Причем если в предыдущие годы потери от естественных причин удавалось частично покрывать за счет при тока мигрантов, то сейчас наблюдается совершенно другая тенденция.

По официальным данным, в январе-марте 2022 года миграционная убыль населения Орловской области составила 454 человека. В другие субъекты Российской Федерации из региона на постоянное место жительства выбыло на 351 человека больше, чем прибыло в него. Правда, сальдо международной миграции оказалось положительным и составило 103 человека. Сложилось оно, в основном, за счет переезда на Орловщину граждан их стран бывшего СССР.

Что касается естественной убыли населения, то она по-прежнему пугает своими масштабами. За отчетный период времени число умерших превысило число родившихся в 3,1 раза. Подсчитано также, что количество родившихся в январе-марте 2022 года малышей сократилось на 53 человека относительно аналогичного периода 2021 года. Всего в первом квартале в регионе на свет появилось 1253 человека ребенка. Количество умерших по сравнению с прошлым годом сократилось на 135 человек, или на 3,3 процента, и составило 3930 человек.

ИА «Орелград»