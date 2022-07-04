Церковь и могила воина-интернационалиста оказались бесхозными

Сразу несколько однотипных исков выиграла у чиновников прокуратура.

Прокуратура Болховского района Орловской области провела проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия. Результатом стало обращение в суд с несколькими похожими друг на друга исками. Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что администрацией Однолуцкого сельского поселения не поставлены на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию права, объекты культурного наследия.

«В целях устранения нарушений законодательства прокурор района направил в Болховский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию сельских поселений поставить на учет в качестве бесхозного имущества объекты культурного наследия: могила воина-интернационалиста Винокурова Н.Н., Казанская церковь в селе Спешнево Болховского района. Решением суда удовлетворены требования прокурора к администрации Однолуцкого сельского поселения в полном объеме», — следует из информации надзорного ведомства.

Кроме того, ранее к этой же сельской администрации был подан иск о понуждении к совершению действий. В рамках той проверки прокуратурой района было изучено исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства органами местного самоуправления. Было установлено, что на территории Однолуцкого сельского поселения в деревне Черногрязка расположены бесхозяйные элементы систем водоснабжения, а именно артезианские скважины и водопроводные сети.

Между тем, организация водоснабжения населения относится к вопросам местного значения. А орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного. Прокурор просил суд обязать ответчика принять меры к постановке на учет бесхозяйных элементов систем водоснабжения: двух водопроводных сетей протяженностью 4 и 4,5 километра, а также двух артезианских скважин. Суд иск удовлетворил и отвел местным чиновникам 10 месяцев с момента вступления в законную силу своего решения на то, чтобы обратиться в компетентный орган для решения вопроса о постановке брошенных сетей на учет.

ИА «Орелград»