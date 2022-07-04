Нормы питания ввели в Орле на случай ЧС или войны

Мэрия внесла изменения в порядок создания и хранения запасов.



Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города, принятое еще в 2014 году. Этот документ регламентирует порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории областного центра. Резерв включает в себя продовольствие, товары первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, нефтепродукты и другие материальные ресурсы.

Все это выделяется для: обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации; развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан; для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; ликвидации последствий и угроз возникновения ЧС природного и техногенного характера. Создаются такие запасы и на случай военных действий.

Сам порядок мэрия не стала менять, но значительно изменила номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города. Как следует из постановления мэра, сделано это в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов. Методичка была обновлена в прошлом году.

Запасы продовольствия в Орле будут формироваться, исходя из расчета снабжения 300 человек в течение трех суток. На это время на указанное количество людей должно быть запасено 414 кг муки, по 36 кг круп и макаронных изделий, 9 кг растительного масла, 1,8 кг чая, 18 кг соли, 67,5 кг сахара, 58,5 кг молочных консервов, 135 кг мясных консервов и 90 кг рыбных консервов. Нормы для товаров первой необходимости таковы: миски, ложки и кружки алюминиевые – по 300 штук, чайники алюминиевые штампованные – 60 штук, мыло хозяйственное твердое – 60 кг, стиральный порошок – 150 кг.

Нормы ГСМ: бензин автомобильный и дизельное топливо — по одной тонне, масло для бензиновых и дизельных двигателей – 0,5 тонны. Кроме того, номенклатура содержит строительные материалы, в том числе цемент, доски, шифер, оконное стекло, гвозди и кирпич, а также вещевое имущество, в том числе раскладушки, постельные принадлежности, одежду и обувь, матрасы и одеяла, рукавицы и носки. Запас также должен содержать медицинские средства и средства защиты населения (для районов затопления) — шлюпки рабочие и лодки речные и озерные, спасательные жилеты, круги и веревки.

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета города Орла, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством.

ИА «Орелград»