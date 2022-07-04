Орловца, насмерть сбившего водителя фуры, отправили в колонию

Суд установил, что ДТП было совершено виновником в состоянии опьянения.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое было рассмотрено Малоархангельским районным судом Орловской области. Перед ним предстал гражданин, обвиненный по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Происшествие произошло 1 декабря 2020 года. Было установлено, что подсудимый около трех часов ночи двигался на своем автомобиле по автодороге Глазуновка – Малоархангельск — Колпна со стороны Малоархангельска в сторону Колпны.

Скорость движения автомобиля, по оценкам следствия и суда, составляла не менее 90 км/ч. Но самое главное – водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, это помешало ему заметить и среагировать на фуру, которая стояла на обочине. Как выяснило следствие, грузовик сломался. Водитель фуры съехал на обочину и включил мигающие передние, боковые и задние аварийные сигналы. Затем он откинул кабине грузовика и начал ремонтировать двигатель.

При этом знак аварийной остановки не был выставлен, а на прицепе к грузовику не горели огни. Тем самым на дороге была создана опасная ситуация. Однако водитель легковушки, по мнению экспертов, «был в состоянии своевременно ее обнаружить, но не принял при этом своевременных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Легковушка столкнулась по касательной с грузовиком и сбила водителя фуры, стоявшего на проезжей части рядом со своей машиной. Полученная травма оказалась смертельной.

Изучив представленные гособвинением доказательства, суд признал «пьяного водителя» виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В колонию-поселение осужденному предписали прибыть самостоятельно. Кроме того, его обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 миллион рублей в пользу каждого.