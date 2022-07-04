Орловчанка отбилась от уголовного дела, заплатив 270 тысяч рублей

Женщина успела погасить задолженность по алиментам и избежала уголовного наказания.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, прекращено уголовное дело, возбужденное ранее в отношении жительницы Урицкого района. Оно было заведено по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Исполнительное производство в отношении нерадивой матери находилось на исполнении в Урицком межрайонном отделении судебных приставов. Она довольно долго уклонялась от уплаты, в результате ее долг превысил 270 тысяч рублей. Отметим, что к уголовному делу она шла постепенно, шанс на исправление ей давали.

«За неуплату алиментов без уважительных причин женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) м назначением наказания в виде 40 часов обязательных работ в сельской администрации, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. – Однако, не отработав установленное время, должница не предприняла попыток погашения долга. В связи с этим, в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ».

Поняв, что ей грозит суровое наказание, женщина взялась за ум. Она вспомнила о своем родительском долге и погасила всю сумму задолженности по алиментам, то есть выплатила более 270 тысяч рублей. Затем она подала в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, заведенного против нее. Тем самым она воспользовалась новой версией Федерального закона № 499-ФЗ. Согласно вступившим с этого года в силу поправкам, «лицо, в полном объеме погасившее задолженность по выплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, освобождается от уголовной ответственности». С учетом данной нормы Урицкий районный суд удовлетворил ходатайство гражданки и вынес решение о прекращении в отношении нее уголовного дела.

ИА «Орелград»