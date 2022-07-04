Под Орлом погиб водитель иномарки, выехавший на встречку и врезавшийся в грузовик

ДТП произошло в субботу вечером на трассе «Орел — Тамбов».

В субботу вечером погиб 42-летний водитель автомобиля «Шкода», выехавший на полосу встречного движения и столкнувшийся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагический выезд на встречку произошел в 22.30 в районе 130-го километра трассы «Орел — Тамбов». Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику ДАФ, которым управлял 60-летний водитель.

В результате столкновения 42-летний мужчина получил травмы, от которых скончался.

ИА «Орелград»