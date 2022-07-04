В Орле подорожала аренда автомобилей

Статистики оценили динамику цен на рынке оказания платных услуг населению.



Аналитики Орелстата обнародовали оперативные данные о динамике тарифов на рынке оказания платных услуг населению Орловской области по итогам мая 2022 года. Примечательно, что в среднем стоимость услуг в регионе по сравнению с апрелем снизилась примерно на 1 процент. Правда, по отношению к началу текущего года услуги подорожали на 7,5 процента. Изменение цен происходило разнонаправлено. Например, по данным Орелстата, услуги аренды автомобилей в Орловской области в мае поднялись в цене на 12 процентов, причем она стала месячным лидером по росту стоимости. Средняя цена такой услуги составляет 58,33 рубля за 1 час аренды автомобиля.

Вряд ли стоит связывать подорожание аренды транспорта с ростом цен на автомобильное топливо. Просто потому, что такого роста в мае не было. Аналитики подсчитали, что в минувшем месяце потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1 процента и только по сравнению с маем 2021 года они повысились на 4,9 процента. Возник парадокс – на фоне снижения цен на бензин стоимость автоаренды растет значительными темпами. Интересно, что на 1,7 процента подорожала и мойка легкового автомобиля. Средняя цена на такую услугу составляет 406,89 рубля.

Что касается других видов транспорта, то проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования подорожал на 4,8 процента. Средняя цена такого билета составляет 469,97 рубля в расчете на 100 километров пути. На 4,6 процента выросла цена на проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (средняя цена – 327,68 рубля в расчете на 100 километров пути). Зато поездка в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подешевела ровно на 3 процента – до 638,98 рубля за каждые 100 километров.

ИА «Орелград»