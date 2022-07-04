В Орле установлены ограничения для движения переходов по Красному мосту

С 5 июля по 5 августа проход будет закрыт с 10.00 до 12.00.

Движение пешеходов по крытому переходу Красного моста будет ограничиваться с 10 утра до 12 дня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Эта мера будет действовать с 5 июля по 5 августа и обусловлена заботой о безопасности граждан:

«ООО «Уваровская ПМК-22» приступает к монтажу временного коммуникационного моста, который соединит Железнодорожный и Заводской районы со стороны моста Дружбы. Опоры на него, по аналогии с возведением временной пешеходной переправы, будут подаваться 50-тонным гусеничным краном над существующей пешеходной галереей. Чтобы не подвергать пешеходов опасности, было принято решение о временном закрытии пешеходного движения», — рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что подрядчик окончил монтаж последней металлоконструкции пешеходного моста и начал установку лестничного схода со стороны Железнодорожного района.

ИА «Орелград»

Юж.