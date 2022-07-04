В Орле хотят снизить смертность от онкологии

Названы задачи региональной целевой программы.



Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области в новой редакции утвердило параметры региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сделано это было после того, как Контрольно-счетная палата региона представила отчет о проверке реализации этой программы. Результаты во многом оказались неутешительными для чиновников. В частности, было отмечено неполное освоение выделенных бюджетных средств.

Однако теперь задачи и ожидаемые результаты переписаны. Так, в новой редакции изложен пункт о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения в 2022 году в Орловской планируется «погашение дефицита финансирования оказания медпомощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров». Также на этот год запланировано обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии и выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств.

Более глобальной задачей станет организация сети первичных онкологических кабинетов. Как следует из программы, в целях «онкопоиска», адекватного диспансерного наблюдения и проведения методической работы с работниками ФАПов, амбулаторий, специалистами участковых и центральных районных больниц, поликлиник планируется организация 16 межрайонных и районных онкологических кабинетов с прикреплением к ним населения близлежащих районов. Кроме того, на период по 2024 год включительно запланировано переоснащение оборудованием медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения. Прежде всего, это касается БУЗ «Орловский онкологический диспансер» и БУЗ «Научно-клинический центр медицинской помощи матерям и детям им. Круглой». Планируется и строительство хирургического корпуса онкодиспансера.

Как считают авторы программы, исполнение ее мероприятий позволит достичь к 2024 году следующих результатов: снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тысяч населения до уровня 241,8; снижения смертности от злокачественных новообразований на 100 тысяч населения до уровня 238,5; снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (речь идет об умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до уровня 19,5 процента; увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на I- II стадиях, до 60 процентов. Предусмотрены и другие цели и задачи.

ИА «Орелград»