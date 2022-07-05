Более 200 орловцев пострадали от агрессии бродячих животных

По сравнению с прошлым годом показатель сократился почти вдвое.



По итогам пяти месяцев 2022 года на территории Орловской области отмечено снижение обращаемости населения за антирабической помощью на 10,3 процента по сравнению с 2021 годом. Всего в этом году зарегистрировано 839 таких обращений, или 115,7 обращения на каждые 100 тысяч жителей. В 2021 году было подано 926 таких обращений (123,9 на 100 тысяч населения). Такую статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Из числа обратившихся за антирабической медицинской помощью в 2022 году 25,1 процента пострадали от агрессивного поведения безнадзорных животных (211 человек), в 2021 году — 42,7 процента (396 человек), — добавили в ведомстве. — Антирабическая помощь в районах Орловской области оказывается в пяти хирургических отделениях и 19 хирургических кабинетах».

В Орле антирабическую помощь оказывают три травмпункта, в том числе один детский, действующий при НКМЦ им. Круглой. Госпитализация пострадавших по показаниям предусмотрена в хирургические отделения ЦРБ, а в областном центре таких пациентов принимают в хирургическом отделении Городской больницы им. Боткина» и в травматологическом отделении НКМЦ им. Круглой.

«Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации, — говорят в региональном управлении Роспотребнадзора. — Применяемая антирабическая вакцина является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ».

Специалисты советуют в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным незамедлительно обращаться в травматологические пункты лечебных учреждений области за оказанием антирабической помощи. Ведь подобные контакты чреваты заражением бешенством – это острая инфекционная болезнь, общая для человека и животных. Как говорят в Роспотребнадзоре, проблема бешенства занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей и др. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. К счастью, в Орловской области случаев заболевания человека бешенством не было уже много лет. Да и по животным ситуация в целом благополучная. В этом году, например, на территории области случаи бешенства не регистрировались. В 2021 году за этот же период времени был зарегистрирован только один случай бешенства — в Глазуновском районе у лисы.

ИА «Орелград»