Четвертая попытка продать «Орел-Отель» провалилась

Призванный поправить бюджетные дела лот внимания покупателей не привлек.



Организаторы подвели итоги открытого электронного аукциона по продаже пакета акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, торги были назначены на 30 июня 2022 года управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Поскольку не было подано ни одной заявки на участие, проводить аукцион не стали – 29 июня конкурсная комиссия подписала протокол, признав торги несостоявшимися. Отметим, что это была уже четвертая за 14 месяцев попытка реализовать данный объект.

Ранее в связи с отсутствием заявок на участие в торгах были признаны несостоявшимися аукционы, назначенные городскими властями на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, а также на 19 мая 2022 года. Как уже писал «Орелград», к продаже предлагалось 100 процентов уставного капитала «Орел-Отеля», который находится в муниципальной собственности. Пакет состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций. Государственная регистрация выпуска этих акций прошла в 2009 году.

По условиям аукциона, любое заинтересованное лицо до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах имело право осмотреть имущество, предлагаемое к продаже. Запрос можно было направлять на электронный адрес продавца. Начальная цена сделки была установлена в размере 989,288 миллиона рублей, шаг торговой сессии должен был составить 49,464 миллиона. Участники также должны были внести задаток в размере 197,857 миллиона рублей. Проигравшим его бы вернули, а победителю зачли бы в счет оплаты лота.

Акции «Орел-Отеля» включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла на 2022 год. Более того, потенциальный доход от их продажи был учтен при верстке бюджета областного центра на текущий год. Если продать их не удастся, возникнет солидная финансовая брешь, закрывать которую городу придется за счет каких-то дополнительных незапланированных финансовых поступлений. С подобной проблемой город столкнулся и в прошлом году, когда выручка от приватизации гостиничного комплекса также учитывалась при верстке бюджета.

ИА «Орелград»