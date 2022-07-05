Мэрия Орла закрыла долги по коммерческим кредитам

Для этого были использованы средства из областного бюджета.

Городская администрация Орла полностью погасила долг по коммерческим кредитам, который составлял более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом, избавление от коммерческих долгов не связано с финансовыми успехами муниципалитета или выгодной продажей городского имущества. Речь одет о покрытии коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Финансовая операция произошла при поддержке губернатора, правительства области и облсовета.

Произведенная рокировка позволяет сэкономить в этом году 53 миллиона рублей. В последующие годы экономия на обслуживании муниципального долга должна составить 132 миллиона рублей ежегодно.

ИА «Орелград»