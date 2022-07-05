Мэрия Орла закрыла долги по коммерческим кредитам

5.7.2022 | 16:26 Новости, Экономика

Для этого были использованы средства из областного бюджета.

Городская администрация Орла полностью погасила долг  по коммерческим кредитам, который составлял более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом, избавление от коммерческих долгов не связано с финансовыми успехами муниципалитета или выгодной продажей городского имущества. Речь одет о покрытии коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Финансовая операция произошла при поддержке губернатора, правительства области и облсовета.

Произведенная рокировка позволяет сэкономить в этом году 53 миллиона рублей. В последующие годы экономия на обслуживании муниципального долга должна составить 132 миллиона рублей ежегодно.

ИА «Орелград»

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