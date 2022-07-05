Орловцам доначислили 27 миллионов рублей по налогам

Инспекция ФНС рассказала об итогах проверок по заявленным налоговым вычетам.



По состоянию на 1 июня 2022 года сотрудники налоговой инспекции по городу Орлу провели камеральные проверки 23 тысяч деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Речь идет о декларациях с заявленными в них налоговыми вычетами. Кстати, количество проверенных деклараций на 11 тысяч единиц превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Что касается текущей статистики, то в числе проверенных оказались и 2000 форм по обязательному декларированию полученных доходов.

Как сообщили в Инспекции ФНС по городу Орлу, в результате проведенной контрольной работы было доначислено налогов на сумму 27 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем годом ранее. Кроме того, добавляют в инспекции, за отчетный период времени было выдано более 350 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты. Возможностью получения налогового вычета в упрощенном порядке в Орле воспользовались 315 человек.

«По итогам проведенных камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам суммы к возврату составили более 470 миллионов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 210,3 миллиона рублей», — отметили также в ИФНС. Во избежание ошибок при заполнении деклараций по форме 3-НДФЛ налоговики рекомендуют пользоваться бесплатной программой «Декларация», размещенной на сайте Федеральной налоговой службы.

Кроме того, заполнить и подать форму можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Программа автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и уплаченном налоге на доходы физических лиц. Программа имеет удобный и понятный интерфейс, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации, уверяют в ИФНС по городу Орлу.

ИА «Орелград»