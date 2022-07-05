Орловская промышленность сбавила темпы развития

Объемы производства в регионе немного сократились по сравнению с прошлым годом.



Орелстат обнародовал информацию об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-май 2022 года. Тенденции получились разнонаправленными и в чем-то немного противоречивыми. Так, сообщается, что промышленное производство в регионе в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года и апрелем 2022 года снизилось на 5,7 и 12,7 процента соответственно. Несмотря на это, за период января-мая 2022 года темп роста промышленного производства составил 101,3 процента к соответствующему периоду 2021 года. Иными словами, промышленность темпы немного сбавила, но по отношению к прошлому году все еще находится в плюсе.

«Рост объемов производства зафиксирован в двух секторах экономики: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (110,6 процента январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года) и «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (100,2 процента), — следует из информации Орелстата. — В секторах «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» наблюдалось снижение темпов производства на 6,6 и 0,2 процента соответственно по сравнению с январем-маем 2021 года».

Аналитики подметили, что существенное влияние на формирование индекса промышленного производства в отчетном периоде оказали несколько видов обрабатывающих производств. Так, подотрасль производства пищевых продуктов показала лишь 97,1 процента по отношению к результату января-мая 2021 года. При этом производство напитков в Орловской области выросло на 28 процентов. Лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в регионе произвели на 8,9 процента больше, чем годом ранее, машин и оборудования – на 2,8 процента больше. В то же время на 3,1 процента снизился объем производства так называемой прочей неметаллической минеральной продукции.

ИА «Орелград»