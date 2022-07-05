В Орле встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с Украины

Отличившиеся росгвардейцы получили очередные звания, ценные подарки и почетные грамоты.

В Орле состоялось торжественное построение бойцов Росгвардии, вернувшихся со специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В мероприятии, которое проходило в Управлении Росгвардии по Орловской области, приняли участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, заместитель начальника УМВД России по Орловской области полковник внутренней службы Александр Агапитов, командиры спецподразделений ОМОН и СОБР, представители территориального Управления Росгвардии.

После выражения благодарностей за добросовестное выполнение обязанностей и пожеланий возвращаться из будущих командировок живыми и здоровыми, отличившиеся бойцы получили очередные специальные звания, ценные подарки и почетные грамоты.

«Благодарю всех, кто принимает участие в специальной военной операции, за доблесть, храбрость и самоотверженность в борьбе за достижение поставленных задач. Уважаемые бойцы! Мы гордимся вами!», — обратился к росгвардейцам Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»