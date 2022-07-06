Бизнес-омбудсмен рассказал, как он оказался в СИЗО города Орла

Евгений Лыкин посетил СИЗО-1, отреагировав на обращение предпринимателя.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин в рамках имеющихся полномочий посетил СИЗО-1 города Орла. Информация об этом появилась на официальном сайте правозащитника. Ранее о визите довольно кратко сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. Подробностей ведомство не раскрыло, но завесу тайны приоткрыли в аппарате самого бизнес-омбудсмена.

«Основанием для визита послужило поступившее в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области обращение собственника юридического лица, находящегося в настоящее время в следственном изоляторе города Орла», — следует из официальной информации. Уточняется, что предприниматель помещен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

«Евгений Лыкин провел беседу с заявителем по вопросам, указанным в обращении, — говорится на сайте правозащитника. — В ходе общения обсуждались вопросы защиты прав заявителя и ход рассмотрения обращения, а также обжалование порядка проведения расследования. Во время посещения СИЗО-1 нарушений законодательства и прав человека уполномоченным не выявлено».

Напомним, в конце июня Евгений Лыкин выступил на X Межрегиональном совещании уполномоченных и актива Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», где отметился рядом предложений. В частности, он призвал в целях защиты от необоснованного уголовного преследования предпринимателей закрепить в УПК РФ положения, допускающие возможность участия уполномоченного в досудебных стадиях уголовного процесса, а также при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»