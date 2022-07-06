Еще одно вредное производство нашли прокуроры под Орлом

Нарушения об охране атмосферного воздуха выявлены в Свердловском районе.



Суд удовлетворил требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора о понуждении к устранению нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, рассмотревшего данное гражданское дело. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц к акционерному обществу «Богодухово». Из него следует, что ранее Орловская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения в рамках надзора за исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха. Она установила, что у компании-ответчика нет документов, разрешающих эксплуатацию на территории региона стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

В качестве примера прокуратура привела промышленный объект «Промплощадка № 1 «Ферма», расположенный в селе Богодухово. По подсчетам прокурорских работников, на этом объекте имеются 11 источников выбросов вредных веществ. Он поставлен на учет в качестве объекта II категории, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и внесен в соответствующий госреестр. Также в суде было озвучено, что на указанной промплощадке за счет эксплуатации 11 источников выбросов в атмосферный воздух поступает 21 вид загрязняющих веществ, в том числе: кальций оксид, азота диоксид, аммиак, азот (II) оксид, углерод (сажа), метан, гидроксибензол (фенол), керосин и другие.

В нарушение требований законодательства компания-владелец не разработала и не представила в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обязательную декларацию о воздействии на окружающую среду. В связи с этим прокурор просил суд обязать АО «Богодухово» в срок до 1 сентября 2022 года разработать декларацию и представить ее в указанный компетентный орган. Суд, оценив доказательства, представленные сторонами, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

По его мнению, использование значительного количества источников выбросов вредных веществ при отсутствии разрешительных документов и систематического контроля за соблюдением установленных нормативов создает непосредственную угрозу загрязнения атмосферного воздуха как компонента окружающей природной среды. А это, в свою очередь, грозит причинением вреда жизни и здоровью граждан. Непредставление декларации, по мнению суда, также влечет за собой отсутствие производственного контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов. Иск был удовлетворен, но решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, в конце июня прокуратура всерьез взялась за завод «Орловский асфальт», на который поступило много жалоб от жителей Орла. По итогам проверки было возбуждено административное дело по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Его рассмотрел Орловский районный суд. Он пришел к выводу, что действия ООО «Орловский асфальт», выразившиеся в отсутствии производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния объекта и на границе санитарно-защитной зоны, неполучении обязательного санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно-допустимых выбросов химических веществ в атмосферный воздух, содержат состав административного правонарушения. В результате суд приостановил деятельность компании на 90 суток.

ИА «Орелград»