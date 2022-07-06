Клычков ввел особый режим во всей Орловской области

Распоряжение продиктовано повышением пожарной опасности на территории региона.

Губернатор Андрей Клычков распорядился установить с 6 июля 2022 года на территории Орловской области особый противопожарный режим. Связано это с повышение пожарной опасности, напомним, во многих районах региона он дорос до 4-го класса – предпоследнего по степени опасности в существующей градации. Управлению лесами Орловской области Клычков поручил принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. Также предстоит провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос.

При возникновении очагов лесных пожаров губернатор обязал ответственных работников принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения. Департаменту сельского хозяйства поручено организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ. Информационно-аналитическое управление администрации губернатора займется вопросами разъяснения населению требований пожарной безопасности и правил безопасного поведения.

Главам городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений Клычков рекомендовал в период действия особого противопожарного режима принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, в частности создать оперативные группы и провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением. Особое внимание должно быть уделено граждан без определенного места жительства и занятий, престарелым жителям региона, а также инвалидам, безработным и многодетным семьям. Для исключения возможности перехода огня на здания и сооружения губернатор приказал произвести опашку населенных пунктов.

Кроме того, Клычков поручил провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни. С данными гражданами должна быть проведена профилактическая работа. Особый контроль должен быть введен за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту пожара.

Властям на местах также поручено активизировать работу по изготовлению для населения памяток о мерах пожарной безопасности и информационных стендов по противопожарной тематике, организовав их размещение в местах массового пребывания людей, в том числе в административных зданиях. Кроме того, предстоит издать муниципальные правовые акты, которые будут устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности на территориях и объектах муниципальных образований. Напомним, первой такой акт издала администрация города Ливны, которая раньше всех ввела на своей территории особый противопожарный режим.

ИА «Орелград»