Красный мост закроют для пешеходов на полтора дня

На это время пустят бесплатный автобус.

В ходе прямого эфира мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что при падении крана на Красном мосту сильно поврежден участок, отведенный для движения пешеходов. На его восстановление уйдет примерно полтора дня. Для горожан будет организован бесплатный подвоз на автобусах. Они будут курсировать каждые 20 – 20 минут от ЦУМа к магазину «Хозяюшка» у Торговых рядов.

По словам Юрия Парахина, подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Цель – максимально быстро завершить строительство временной пешеходной переправы. Мэр выразил надежду, что ее откроют раньше намеченного срока — до 5 августа.

Гусеничный кран опрокинулся 6 июля около 10:17 при транспортировке опор коммуникационного моста. Власти приняли меры безопасности, поэтому с 5 июля с 10 до 12 движение людей по Красному мосту было ограничено. В результате происшествия никто не пострадал.

ИА «Орелград»





(Видео Евгений Тюрин в сообществе Орел Автомобильный)