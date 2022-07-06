Нацпарк «Орловское полесье» оказался заражен усачами

Продлен карантин в заповедных лесах, введенный из-за больших и малых усачей.

В национальном парке «Орловское полесье» актуализированы карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу и большому черному еловому усачу. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Поясним, что речь идет о жуках рода Monochamus, которые относятся к вторичным вредителям леса. Эти насекомые нападают на ослабленные, отмирающие и уже отмершие деревья хвойных пород, но при массовом размножении заселяют и практически здоровые деревья.

«Вред, наносимый жуками и личинками, очень существенен, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Питаясь молодыми веточками, жуки производят так называемую «подстрижку кроны», а личинки прокладывают ходы в стволах, тем самым снижая качество древесины. Жуки способны самостоятельно перелетать на довольно большие расстояния. Огромное количество лесов уже погублено данными вредителями, лесопромышленники теряют множество кубометров деловой древесины».

На днях специалисты провели уточнение границ очагов карантинных объектов – черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier) и большого черного елового усача (Monochamus urussovi (Fischer v. Waldheim). В 2008 году они впервые были выявлены в Хотынецком и Знаменском районах Орловской области. Тогда же были установлены карантинные фитосанитарные зоны. Спустя 14 лет границы этих зон актуализированы, карантин продлен.

«В настоящее время общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по черному сосновому усачу и большому черному еловому усачу, расположенной в границах ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» на территории Хотынецкого и Знаменского районов, составляет 20 575 га, в том числе площадь очага – 14 988 га, площадь буферной зоны – 5587 га», — говорится в информации, предоставленной ТУ Россельхознадзора.

Кроме того, ведомство напоминает всем хозяйствующим субъектам о необходимости соблюдения правил и норм обеспечения карантина растений. Невыполнение ограничений по вывозу и использованию лесопродукции, произведенной в карантинной фитосанитарной зоне, может привести к распространению черных усачей на свободной территории и способствовать гибели лесных насаждений. Поэтому вывоз лесоматериалов с территории, зараженной карантинными объектами, разрешен только при наличии карантинного сертификата. А для вывоза продукции за пределы нашей страны необходим фитосанитарный сертификат, удостоверяющий отсутствие в ней карантинных организмов.

ИА «Орелград»