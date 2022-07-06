Орловский суд рассмотрит дело об «инвестициях» в ставки на спорт

6.7.2022 | 9:17 Новости, Происшествия

Подозреваемый выманил у знакомого 320 тысяч рублей.

Фото: «ОрёлСпорт»

В суд для рассмотрения по существу передано дело 24-летнего гражданина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Он предложил своему знакомому неожиданный способ хорошего дохода – делать ставки на спорт. Житель Орловского района согласился и в течение нескольких месяцев наличными и переводами передал 320 тысяч рублей.

Никаких ставок на спорт злоумышленник не делал, а средствами распоряжался по своему усмотрению. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в полиции.

ИА «Орелград»

 

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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