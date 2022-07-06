Орловское ЛДПР повторно усомнилось в надежности подрядчика по Красному мосту

Ранее представители парламентской партии выявили подозрительные условия авансирования работ.

Орловское отделение ЛДПР напомнило о своих предупреждениях по поводу ненадежности подрядчика, занимающегося реконструкцией Красного моста. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграмм-канале орловского отделения ЛДПР.

Поводом для этого стал сегодняшний инцидент на Красном мосту — падение гусеничного крана на пешеходную переправу. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако происшествие вызвало большой общественный резонанс.

«Напомним что, участники проекта «Мониторинг госзакупок» орловского реготделения ЛДПР обнаружили нарушения при составлении контракта между мэрией г. Орла и ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22″. В контракте были дополнительно прописаны условия авансирования работ, которые вызывают подозрения. Это вызывает вопросы к финансовой состоятельности подрядчика и законности выделения средств на ремонт «Красного моста»», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»