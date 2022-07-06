Почти 200 единиц оружия и 1000 патронов изъято в Орловской области

Росгвардия обнародовала статистику проверок владельцев оружия.



За шесть месяцев 2022 года в Орловской области было выявлено более 500 нарушений административного законодательства в сфере хранения и обращения оружия. За то же время было изъято 195 единиц оружия и 831 патрон, а также аннулировано 62 разрешительных документа. Такие данные привели в Управлении Росгвардии по Орловской области, организовавшем специальный брифинг на эту тему.

Согласно озвученным данным, в регионе на учете у росгвардейцев состоят около 20 тысяч человек. В собственности у них находится порядка 36 тысяч единиц оружия. В основном это охотничьи оружья, но орловцы также владеют травматическим, газовым и сигнальным оружием. В первом полугодии 2022 года Орловские стражи правопорядка рассмотрели свыше 6 тысяч заявлений по предоставлению соответствующих государственных услуг, а также провели около 3 тысяч проверок владельцев оружия по месту жительства.

«С начала текущего года более 20 орловцев обратились в подразделения лицензионно-разрешительной работы с заявлениями о сдаче 24 незарегистрированных ружей и пистолетов, — добавили в ведомстве. — После проведения проверок граждане получат денежное вознаграждение в размере более 180 тысяч рублей».

Тем временем, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Виктор Ермаков напомнил, что недавно в законодательстве об оружии произошли заметные изменения. Например, раньше в законе не было отдельных определений таких понятий, как «переделка оружия», в том числе гладкоствольного и нарезного оружия. В новой редакции закона эти понятия уточнены. Так, гладкоствольным считается только такое оружие, у которого ствол имеет гладкую и ровную внутреннюю поверхность на всем протяжении.

Переделкой оружия отныне считается замена или изменение формы и размеров основных частей оружия, замена или изменение частей списанного, пневматического, сигнального, газового или метательного стрелкового оружия, если в результате этого изменились характеристики, учитываемые при сертификации. Переделкой считается и уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и клейма оружия.

С учетом поправок оружие признано источником повышенной опасности. Это означает, что его владелец будет нести ответственность за любой негативный прецедент, независимо от собственной вины. С июня текущего года владельцы зарегистрированного оружия обязаны уведомлять росгвардейцев о хранении, дарении и продаже списанного оружия. Возраст выдачи лицензии на приобретение оружия увеличен до 21 года. Исключение сделано для тех, кто проходил военную службу, имеет воинские, специальные звания или классные чины юстиции, а также относится к коренным малочисленным народам или занимается охотой профессионально.

«Ужесточается административная ответственность за нарушения, связанные с оборотом оружия, — подчеркнул Виктор Ермаков. — За невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника Росгвардии, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия и аннулированием лицензионно-разрешительных документов. За нарушение правил хранения капсюлей, пороха и патронов максимальный размер штрафа составит 2 тысячи рублей. В случае ношения оружия во время проведения массовых мероприятий недобросовестные владельцы лишатся права на приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет».

ИА «Орелград»