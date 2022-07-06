Потемкин увидел цинизм в отказе увеличить помощь погорельцам

«Накипело!» — заявил депутат.

В ходе очередного заседания Орловского областного Совета 6 июля заместитель председателя заксобрания Сергей Потемкин обратился к правительству Орловской области с требованием повторно рассмотреть вопрос об увеличении помощи гражданам, потерявшим имущество или жилье в пожаре.

Депутаты направили предложение об увеличении помощи малоимущим погорельцам в апреле. Если уничтожен дом — в три раза, при крупном ущербе — в два раза. Итоговая сумма не вышла бы критической. Например в 2021 году погорельцы получили 4 млн 112 тысяч рублей. Увеличение условно на 7 млн. При этом депутаты указали и источник финансирования — налог на имущество, по прогнозу он принесет в казну региона 137 млн рублей. В полученном письме с отказом указана спорная мотивировка.

«Я не сомневаюсь, что это ответ губернатора. «Напряженная ситуация с бюджетом». Нами манипулируют? Когда мы слушаем про бюджет, все у нас с бюджетом хорошо. Сбалансированный по расходам и доходам. Когда мы просим что-то заложить, оказывается у нас с бюджетом все плохо. <…> Вот какой цинизм во всем этом».

Сергей Потемкин также отметил, что деньги есть на содержание чиновников и введение нового управления, которое тоже может потребовать дополнительных расходов.

«Если на чашу весов поставить фонтан или помочь людям? Вряд ли мы согласились бы на фонтан, просто исходя из человеческих ценностей», — отметил Сергей Потемкин.

Он привел в пример семьи погорельцев из своего округа. Пенсионеры, больная женщина с семью детьми.

«Мы из бюджета им дадим 230 тысяч. Что они, тазик с ручками купят на эти деньги по этим ценам? Я чуть эмоционально говорю, но накипело».

Напомним, в настоящий момент размер выплаты при частичной потере имущества составляет 176 тыс. рублей, а при полном уничтожении жилья – 235 тыс. рублей.

ИА «Орелград»