Пять граммов колбасы: студентов будут кормить на 50 рублей в день

Губернатор Андрей Клычков поднял нормативы питания для учащихся ссузов.

Как уже рассказывал «Орелград», Федерация профсоюзов Орловской области поставила перед властями региона вопрос об улучшении мер поддержки студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях региона. Профсоюзы требовали поднять им стипендии, чтобы довести их уровень хотя бы до федерального показателя. Однако областные власти вопрос с повышением стипендий отложили до 1 января 2023 года. Но на совещании, проведенном с участием профактива, чиновники обещали решить вопрос об увеличении норм питания уже к началу нового учебного года.

И вот теперь глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона «Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета». Согласно обновленной версии документа, отныне для организации питания обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Орловской области из областного бюджета будут выделяться ассигнования из расчета 50 рублей на одного человека в день. В предыдущей редакции правительственного постановления норма питания составляла 26 рублей в день на человека.

Новое постановление губернатора вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Оно не касается воспитанников казенных учреждений Орловской области: общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ссузах. Для этих молодых людей нормативы питания установлены отдельно, они в четыре раза выше, чем для других студентов.

Стоит добавить, что новая стоимость питания рассчитывалась исходя из установленных правительством региона суточных норм на одного обучающегося в государственных профессиональных образовательных организациях Орловской области. Согласно этим нормам, одному студенту ссуза в сутки положено 120 граммов ржаного и 180 граммов пшеничного хлеба, 15 граммов муки, 2 грамма крахмала, 10 граммов макаронных изделий, 40 граммов крупы, 5 граммов бобовых, 210 граммов картофеля, 250 граммов овощей, 60 граммов свежих фруктов, 40 граммов сахара, 1 грамм чая, полграмма какао, 130 граммов мяса, 5 граммов колбасы и другие продукты.

ИА «Орелград»