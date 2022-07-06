«Страшную» дорогу от Нарышкино до Сосково начали ремонтировать

Ремонт начался после проверок, проведенных гаишниками и активистами.



В Орловской области начался ремонт автодороги Нарышкино – Сосково. Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, работы начались после того, как дорогу осмотрели активисты этой организации. Общественникам еще весной о неудовлетворительном состоянии дороги рассказали жители Сосковского района. Ее протяженность составляет 38 км, она соединяет десятки населенных пунктов Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов. В ОНФ говорят, что последние 15 лет на этой дороге проводился только ямочный ремонт. За долгий период эксплуатации асфальт практически стерся.

«В то же время по этой дороге пролегают маршруты пассажирских автобусов (в среднем около шести рейсов в день), а также идет активный поток легкового и грузового транспорта, — сообщили в ОНФ. — Из-за сильного износа автодороги здесь неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия. В сводках регионального ГИБДД часто встречались примеры таких ДТП. Одно из последних произошло в мае текущего года».

После поступившего обращения активисты осмотрели трассу и убедились в том, что ее состояние далеко от нормативного. А официально все дефекты и недостатки дорожного полотна зафиксировали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сосковское». Как уже рассказывал «Орелград», в июне они проверили состояние автодороги Нарышкино – Сосково и по итогам составили административный материал в отношении юридического лица. Особое внимание было уделено выявлению таких недостатков как выбоины, ямочность и занижение обочины.

«С предложением начать ремонт этой автодороги мы обратились в правительство региона, – рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Дробязгин. — Уже в июне дорожная служба приступила к проведению ремонта. Это хороший результат, так как откладывать проведение ремонтных работ здесь было нельзя. Слишком высока вероятность возникновения ДТП из-за неудовлетворительного состояния дороги». В ОНФ добавили, что протяженность ремонтируемого участка составляет около 15 км. Помимо этого, со стороны Сосково в сторону Нарышкино дорожная служба ведет ямочный ремонт дороги. Наиболее опасные участки дороги уже отремонтированы, заверили активисты.

ИА «Орелград»