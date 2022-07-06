В Орле госпитализирован 69-летний мотоциклист, сломавший ногу в ДТП

6.7.2022 | 13:33 Видео, Новости, Происшествия

Авария случилась вчера вечером около сквера Гуртьева.

Вчера вечером в районе сквера Гуртьева произошла авария, в результате которой пожилой водитель мотоцикла попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 17.15 69-летний мужчина ехал на мотоцикле KN 200 VR-1 по улице Салтыкова-Щедрина со стороны Пролетарской горы в направлении улицы Гуртьева. На регулируемом перекрестке Салтыкова-Щедрина и Пионерской он столкнулся с автомобилем «Рено Логан», который ехал со встречного направления и выполнял поворот налево — на улицу Пионерскую.

Травмы, полученные пожилым человеком, потребовали госпитализации. По сообщениям очевидцев ДТП в соцсетях, происшествие случилось из-за того. что водитель «Рено» пропустил мотоцикл, а потерпевшего увезли на скорой со сломанной ногой.

ИА «Орелград», видео «Город Орел | Орловчане ВКонтакте» 

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