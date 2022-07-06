В Орле падение крана увеличит скорость строительства в четыре раза

Изменились сроки открытия пешеходного движения по временному мосту.



Мэр Орла Юрий Парахин 6 июля сообщил в соцсетях, что пешеходную переправу через Оку в районе Красного моста сдадут не к 5 августа, как планировали, а раньше.

«В то же время подрядчик переходит в круглосуточный режим, бросает все силы на завершение временной пешеходной переправы. Нужна ориентировочно неделя», — написал Юрий Парахин.

Напомним, утром 6 июля при транспортировке опоры технического моста опрокинулся 50-тонный гусеничный кран. Стрелой повреждена часть Красного моста, по которой ходили пешеходы. Движение с 10 до 12 ограничили накануне, как раз в целях безопасности. В результате ЧП никто не пострадал.

ИА «Орелград»





(Видео Евгений Тюрин в сообществе Орел Автомобильный)