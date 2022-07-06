В Орле преступник заплатил более 1 миллиона рублей под давлением приставов

6.7.2022 | 13:03 Новости, Происшествия

Приставы нашли эффективный способ воздействия на должника.

Запрет на регистрационные действия в отношении имущества напомнил жителю Орловской области о его долгах и побудил оперативно их погасить. Такую информацию распространила  пресс-служба регионального управления ФССП России. Речь идет об успешном применении  мер принудительного исполнения. В ведомстве пояснили, что  исполнительное производство на орловца находилось  в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам. Оно предполагало  взыскание с жителя областного центра компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Мужчина должен был по решению суда выплатить потерпевшему свыше 1 миллиона рублей.

Однако в установленный законом срок преступник эту сумму не заплатил, и она автоматически перешла в категорию задолженности. Тут к процессу активно и подключились судебные приставы-исполнители. Как известно, законом предусмотрен целый комплекс разнообразных мер принудительного взыскания. Например, должника могут лишить права выезда за рубеж, временно приостановить действие его водительских прав или арестовать его имущество. 

В данном случае, как уточнили в УФССП,  судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер принудительного исполнения. В числе прочего было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего должнику. Эта мера оказалась наиболее действенной, поскольку должник как раз задумал продать свою квартиру. А сделать это под запретом попросту невозможно.

«Чтобы снять запрет на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, должник полностью погасил задолженность перед взыскателем, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — Также им был оплачен исполнительский сбор в размере более 146 тысяч рублей, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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