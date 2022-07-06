Закупку окон для «Орелводоканала» проверят

Антимонопольщики отреагировали на поступившую от участника торгов жалобу.



Управление ФАС России по Орловской области направило «Орелводоканалу» уведомление о поступлении жалобы на это предприятие и приостановлении объявленных им торгов до ее рассмотрения по существу. Заявление в антимонопольный орган подала компания, которая участвовала в закупке. Это был открытый аукцион в электронной форме, принять участие в котором могли только представители малого и среднего бизнеса. Победитель получал право на поставку и монтаж оконных конструкций. Это была игра на понижение, то есть победителем признавался тот, кто предложит наименьшую цену контракта.

Как следует из документации, заявки на участие в аукционе подали три ООО и один индивидуальный предприниматель. Лучшее ценовое предложение составило 400,13 тысячи рублей. Кстати, оно всего на три тысячи рублей «перебило» предложение участника, занявшего на торгах второе место. Для сравнения, ценовое предложение компании, подавшей жалобу в УФАС, составляло 570 тысяч рублей. С такой ценой она заняла последнее четвертое место среди всех участников.

Что касается сути жалобы, то проигравшая фирма считает, что организаторы нарушили аукционные требования. Согласно последним, участники электронного аукциона должны являться членами саморегулируемых организаций архитектурно-строительного проектирования, для подтверждения чего требовалась выписка из реестра или копия свидетельства. Однако ООО, признанное победителем аукциона, по мнению жалобщика, не является членом саморегулируемых организаций архитектурно-строительного проектирования.

В связи с этим заявитель попросил приостановить заключение контракта со своим конкурентом, признанным победителем, и отменить протокол подведения итогов аукциона. УФАС изучило материалы, представленные жалобщиком, и признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Участники предстоящего процесса вправе представить свои доводы и пояснения в антимонопольный орган. Рассмотрение жалобы пройдет в дистанционном режиме без очного присутствия представителей сторон.

ИА «Орелград»