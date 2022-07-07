«Металлург» проверят прокурор, УМВД и УФАС

Проверкой учреждения культуры после КСП займутся другие компетентные органы.



Контрольно-счетная палата города Орла направила в городское УМВД и Орловское УФАС России материалы проведенной ею проверки. Кроме того, информация о результатах прошедшего контрольного мероприятия направлена мэру города Орла, Орловскому городскому Совету народных депутатов и прокурору Северного района областного центра. КСП в плановом порядке проверила эффективность и целевое расходование МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Также были проверены платные услуги и использование муниципального имущества.

Проверяемый период охватил весь прошлый год и первый квартал 2022 года. По результатам контрольного мероприятия были выявлены неправомерные расходы КДЦ «Металлург» за отчетный период времени в сумме 3,579 миллиона рублей Из них, как отмечают аудиторы, завышение объема показателей муниципального задания составило 3,517 миллиона. Потери учреждения КСП оценивает в 5,05 миллиона рублей. Из них убытки по деятельности хостела (с момента его создания в 2017 году) составили 3,76 миллиона рублей. В эту же категорию отнесено неиспользование свободных помещений (в 2021 году убытки от этого составили 1,03 миллиона рублей) и уплата штрафов (215,4 тысячи рублей).

Нарушения ведения бухгалтерского учета составили 414,1 тысячи рублей, добавили в КСП. Также были выявлены и другие нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ и услуг. Поэтому материалы были направлены в УФАС – антимонопольщики изучат доводы аудиторов о нарушениях, якобы допущенных при проведении закупок. С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений, привлечения к ответственности виновных должностных лиц представления направлены директору «Металлурга» и начальнику управления культуры администрации города Орла.

ИА «Орелград»