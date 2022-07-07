Озвучена вероятная причина падения крана на Красном мосту

Предельно допустимая нагрузка на кран превышена не была.

Компетентные органы проводят проверку по факту ЧП при ремонте стратегической переправы. Первая версия причины случившегося 6 июля прозвучала в сюжете «Первого областного».

Журналисты телеканала прибыли на место в числе первых и пообщались с представителями строительной компании, очевидцами.

«По версии мостостроевцев, падение крана произошло из-за шального порыва ветра. Предельно допустимая нагрузка на кран превышена не была».

Примечательно, что несмотря на перекрытие движения для пешеходов с 10 до 12 часов, были желающие прорваться. Бдительный контролер, возможно, спас кому-то жизнь.

«Есть решение о проведении проверки, с соответствующими органами. Посмотрим охрану труда, посмотрим безопасность проведения работ», — сообщил журналистам прокурор Железнодорожного района Николай Клепов.

Кран упал примерно в 10:17 при транспортировке опоры для временного коммуникационного моста. Стрела окунулась в воду. Сам кран рухнул на отведенный для движения пешеходов участок. В результате ЧП никто не пострадал.

ИА «Орелград»