Под Орлом госпитализирована водитель «Дэу Матиз», ночью врезавшаяся в трактор

7.7.2022 | 15:00 Новости, Происшествия

28-летний водитель «Беларуса» не пострадал.

В Орловской области госпитализирована 59-летняя водитель автомобиля «Дэу Матиз», ночью врезавшаяся в трактор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 23.35 28-летний водитель трактора МТЗ-82 ехал со стороны Новосиля в направлении Залегощи. В районе 75-го километра автодороги «Орел — Ефремов» в него врезался «Дэу Матиз», ехавший сзади в попутном направлении.

В результате столкновения женщина, находившаяся за рулем «Матиза», получила травмы, требовшие госпитализации в медицинском учреждении.

ИА «Орелград»

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