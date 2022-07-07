Сергей Пузик оценил влияние упавшего крана на срок ремонта

Старший прораб участка ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна – 22» Сергей Пузик рассказал, как отразится на скорости проводимых работ на Красном мосту происшествие 6 июля.

«Я думаю, незначительно», — оценил он, беседуя с журналистами «Первого областного» сразу после ЧП.

Аналогичный вопрос задал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира вечером 6 июля.

«Я думаю, это не повлияет. Мы это решим в краткие сроки. Скорее всего, будет нанят другой кран», — сказал Сергей Пузик.

Обсуждая с главой региона причину падения техники, уточнил, что пока выводы делать рано.

«Балка идентичная, как на пешеходном мосту. Вылеты ничем не отличаются. Все просчитано было. Очень много непонятного. Мы обследовали бетонную часть низовой части моста. Все на месте. Трещин, провалов не было», — заявил Сергей Пузик.

Напомним, 50-тонный гусеничный кран упал примерно в 10:17. Он переносил опору для временного коммуникационного моста. По какой-то причине стрела начала крениться и опустилась в воду. Кран завалился на бок на пешеходную дорожку. В результате происшествия никто не пострадал.

ИА «Орелград»