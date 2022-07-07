Собственник планирует заработать на перепродаже «Родины»

На популярном сайте объявлений появилось уведомление о продаже памятника архитектуры.

За кинотеатр «Родина» и участок запросили 37 млн рублей, сообщает «Вечерний Орел». Площадь помещений «свободного назначения», как указано в объявлении, 1350 кв. метров и 25 соток земли.

Издание напоминает, что памятник был продан в 2020 году на торгах. Индивидуальный предприниматель получил его за 18,5 млн рублей. В течение полугода он должен был приступить к работам по восстановлению памятника, однако этого до сих пор не случилось.

Здание №32 по улице Московской принадлежало АО «АИЖК Орловской области», печально известному застройщику с госучастием. «Родину» пытались продать по неоднозначным схемам, но в итоге сделка была оспорена. Предприятие пришло к банкротству. В мае 2019 года суд Железнодорожного района Орла разрешил приставам продать здание кинотеатра «Родина» и землю под ним.

ИА «Орелград»