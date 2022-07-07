Сообщивших о коррупции чиновников берут под защиту

Правила защиты служащих разработали в Болховском районе.



Администрация Болховского района Орловской области утвердила порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности этой самой администрации. Документ появился в открытом доступе. Контроль за исполнением данного постановления глава Болховского района Николай Чиняков оставил за собой. Его действие распространяется на всех работников администрации, вне зависимости от занимаемой ими должности. В постановлении дано определение коррупции так, как ее понимают под Орлом. Защите подлежат работники, сообщившие о коррупционных правонарушениях в деятельности администрации Болховского района, в том числе о фактах обращения лично к ним с целью склонения их к коррупции.

Защищать будут и тех чиновников, которые сообщат «куда следует» о фактах обращения коррупционеров к другим работникам администрации, которые сами об этом почему-то не сообщили. Защищать таких граждан будут «от формальных и неформальных санкций в связи с исполнением ими должностных обязанностей». Согласно постановлению, защита работников – это совокупность мер по обеспечению их защиты работодателем на время проведения процедур проверки сообщений о коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их окончания.

Для этого может применяться комплекс мер, который включает в себя, например, обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, сообщившем о коррупции. Кроме того, честному чиновнику гарантируется защита от неправомерного увольнения, перевода на нижестоящую должность, лишения или снижения размера премии, переноса времени отпуска, привлечения к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного им уведомления и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий.

Меры по защите работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях, принимаются главой Болховского района лично. Но есть в этом постановлении и «ложка дегтя» для чиновников, чересчур рьяно сражающихся против коррупции. Заключительное положение гласит: «В случае сообщения работником заведомо ложной информации, информации не соответствующей действительности, либо информации, порочащей честь и достоинство другого работника, он может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

ИА «Орелград»