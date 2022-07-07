Ускорение работ на Красном мосту назвали преступным и неадекватным

Изменение темпов строительства после падения крана 6 июля вызвало неоднозначную реакцию у горожан и экспертов.

Экс-руководитель департамента промышленности Орловской области Геннадий Парахин оценил действия властей как преступные. В беседе с журналистами «Орелтаймс» он подчеркнул, что разрешение на строительство должно быть немедленно отозвано.

«Ускорение работ на мосту и ночные вахты — чреваты новыми несчастными случаями, это преступление!» — заявил Геннадий Парахин.

Политолог Дмитрий Фетисов в соцсетях отметил, что «нормальные руководители» приостанавливают стройку и дожидаются результатов проверки. В Орловской же области запускают прямую трансляцию в соцсетях.

«Тут встает вопрос даже не в менеджерских способностях Клычкова, а в его адекватности. Через этот мост, признанным аварийным и закрытым на ремонт, ежедневно проходят тысячи людей. Теперь их жизнь постоянно будет подвергаться опасности. И если, не дай Бог, кто-нибудь погибнет, то это будет на совести Клычкова. Его политический «крестный отец» Рашкин поплатился за убийство лося. Клычков играет в более опасную игру».

Напомним, 50-тонный гусеничный кран опрокинулся при транспортировке опор для временного коммуникационного моста. В результате никто не пострадал, так как движение для пешеходов было перекрыто. 7 июля должен прибыть 350-тонный кран, чтобы поднять младшего коллегу. При этом представитель подрядчика заявил, что временная переправа через Оку будет строиться круглосуточно и откроется раньше срока. Также Сергей Пузик заверил, что происшествие не скажется на ремонте основного объекта – Красного моста.

ИА «Орелград»