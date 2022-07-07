В Орле насчитали 13 тысяч реальных безработных

Аналитики Орелстата обследовали рабочую силу в Орловской области.



В марте-мае 2022 года общая численность рабочей силы в Орловской области составила 335,6 тысячи человек. Такие данные обнародовал Орелстат. Исследование проводилось в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ). Согласно ей в рабочую силу включаются люди в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль.

В численность занятых граждан включаются также люди, временно отсутствующие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время своего отсутствия. Аналитики Орелстата подсчитали, что занятых в региональной экономике в отчетный период времени насчитывалось 322,4 тысячи человек. Таким образом, около 13,2 тысячи орловцев не имели работы в указанный период. По методологии МОТ они классифицируются как безработные.

Отметим, что в данном случае речь идет о так называемой скрытой безработице. Официальная статистика о числе безработных учитывает только тех граждан, которые обратились в государственную службу занятости. Но известно, что многие по различным соображениям не идут на «биржу труда». Таким образом, с учетом скрытых безработных уровень безработицы в Орловской области по итогам марта-мая 2022 года оценен в 3,9 процента численности рабочей силы. Добавим также, что специалисты Орелстата насчитали в регионе 277,1 тысячу человек, не входящих в состав рабочей силы. Здесь речь идет, прежде всего, о детях в возрасте до 15 лет. Кроме того, в данную категорию включаются пожилые граждане старше 70 лет.

ИА «Орелград»