В Орле закупят кресла для чиновников массой до 150 кг

Тендер на поставку мебели объявила администрация губернатора.



Администрация губернатора и правительства Орловской области проводит тендер на поставку офисной мебели. За бюджетный счет планируется закупить тумбы, шкафы, подставки под системные блоки, стулья и кресла. Причем кресла планируется закупить двух типов. Согласно описанию объекта закупки, администрации губернатора требуются два офисных кресла для руководителей. Причем они должны выдерживать нагрузку не менее 120 килограммов, что для руководителя, вероятно, является допустимой массой.

Эти кресла требуется изготовить из натуральной кожи, они должны быть бежевого цвета и обладать механизмом «топ-ган с возможностью фиксации в рабочем положении». Кроме того, администрация губернатора планирует приобрести 15 офисных кресел, предназначенных для персонала. И вот здесь уже нагрузка повышена – такие кресла должны выдерживать не менее 150 килограммов. Вид материала обивки сиденья и спинки оказался поскромнее, чем для начальников – это должен быть обычный текстиль черного цвета.

Добавим, что администрация губернатора объявила две отдельные закупки мебели, общая цена контрактов на поставку которой немногим превысит полмиллиона бюджетных рублей. По условиям заказчика, поставляемый товар должен являться новым, то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не были заменены составные части, не были восстановлены потребительские свойства, ранее не находившимся в использовании у поставщика. Кроме того, закупаемая мебель не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

ИА «Орелград»