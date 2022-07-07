В Орловской области депутат сам себя наказал

Дисциплинарное взыскание наложено на спикера Окружного совета.

Орловский окружной Совет народных депутатов на своей прошедшей сессии принял решение о применении дисциплинарных взысканий. Из текста документа следует, что оно принято в соответствии с представлениями прокуратуры Орловского района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Судя по датам, прокурорские представления поступили в местный парламент в конце мая 2022 года.

Их суть не раскрывается, но по итогам рассмотрения указанных представление депутаты решили применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения к председателю Орловского окружного Совета народных депутатов Николаю Галкину и дисциплинарное взыскание в виде замечания к председателю Контрольно-счетной палаты Орловского муниципального округа Татьяне Плаховой. Решение вступило с силу с даты его принятия, то есть с 1 июля 2022 года. Примечательно, что подписал решение председатель Орловского окружного Совета народных депутатов Николай Галкин. То есть формально спикер подписал решение о собственном наказании.

Добавим, что на той же сессии депутаты приняли решение об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Орловского муниципального округа. Оно также начало действовать с 1 июля 2022 года. Структура получилась совсем небольшой: председатель КСП и один аудитор. Для них предусмотрены муниципальные должности. Есть еще и третий сотрудник – бухгалтер, который будет работать в статусе менеджера. Что касается штатной численности, то она оказалась даже еще скромнее структуры. Так, по одной штатной единице предусмотрено для главы КСП и аудитора. А для бухгалтера предусмотрено только 0,25 единицы. Таким образом, общая штатная численность счетного органа составляет 2,25 единицы при трех фактически работающих специалистах.

К слову, в первом квартале 2022 года Контрольно-счетной палатой Орловского муниципального округа были проведены контрольные мероприятия по вопросу финансового обеспечения муниципального задания и эффективного использования субсидий в трех бюджетных образовательных учреждениях: в Центре детского творчества, спортивной школе и детском саду № 5 в поселке Стальной Конь. Общий объем проверенных средств составил 38,749 миллиона рублей. В результате было установлено нарушений на сумму 82,203 миллиона рублей.

Как отмечается в информации окружной КСП, в ходе указанных проверок были вскрыты неэффективные расходы бюджетных средств на общую сумму 46,5 миллиона рублей и нарушения по оплате труда на сумму 37,703 миллиона. Добавим, что по итогам указанных контрольных мероприятий уже устранено нарушений на сумму 37,703 миллиона рублей, то есть все нарушения, связанные с оплатой труда, были оперативно устранены.

В целом Контрольно-счетной палатой Орловского муниципального округа на основании плана работы в первом квартале 2022 года было проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Орловского района за 2021 год. Кроме того, КСП провела внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 16 сельских поселений и поселка городского типа Знаменка.





