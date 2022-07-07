В Орловской области предпринимателя обвинили в особо крупном мошенничестве

7.7.2022 | 11:54 Новости, Происшествия

Он использовал дешевые материалы  вместо указанных в контракте.

Орловская полиция сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом стал 40-летний индивидуальный предприниматель, который строил спортивный объект в Кромском районе. С апреля по октябрь 2020 года он вносил в документацию недостоверные сведения о стоимости материалов. Фактически использовались более дешевые позиции. Таким образом было похищено более 2,36 млн рублей, выделенных в рамках федеральной программы, уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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