В Орловской области предпринимателя обвинили в особо крупном мошенничестве

Он использовал дешевые материалы вместо указанных в контракте.

Орловская полиция сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом стал 40-летний индивидуальный предприниматель, который строил спортивный объект в Кромском районе. С апреля по октябрь 2020 года он вносил в документацию недостоверные сведения о стоимости материалов. Фактически использовались более дешевые позиции. Таким образом было похищено более 2,36 млн рублей, выделенных в рамках федеральной программы, уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»