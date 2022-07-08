Чиновники проиграли скандальное «мусорное дело» и в суде

Арбитраж отказал департаменту ЖКХ в иске против управления ФАС.



Для выполнения научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) наличие лицензии не требуется. К такому выводу пришел арбитражный суд Орловской области, отказавший в удовлетворении иска региональному департаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Как уточнили в пресс-службе Орловского УФАС России, в суде получила продолжение нашумевшая история с аукционом, который ранее объявляли чиновники. «Орелград» регулярно и подробно освещал ход того разбирательства.

Напомним, что это был электронный аукцион на право выполнения научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Одним из обязательных требований к потенциальным участникам было о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Многих это неприятно удивило.

Например, в столичном исследовательском центре «Единое мнение» поразились тому, что научной работой, по сути, должен заниматься тот, кто непосредственно убирает мусор. По такой логике, на поле боя с автоматом должны сражаться только конструкторы оружия. Столичный ИЦ подал жалобу в Орловское УФАС. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что требование о наличии лицензии «привело или могло привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции на товарном рынке научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Тем самым был признан факт нарушения региональным департаментом пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Однако областные чиновники не согласились с мнением Орловского УФАС и обжаловали постановление антимонопольного органа в арбитражном суде, потребовав признать его незаконным и недействительным. Логика была прежней – если у ученого нет лицензии на уборку мусора, заниматься научной работой он не может. Арбитражный суд Орловской области, исследовав представленные по делу доказательства, пришел к выводу, что включение в аукционную документацию требования о наличии лицензии действительно ограничило потенциальный круг участников.

«Таким образом, судом установлено, что решение управления соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя», — резюмируют в пресс-службе Орловского УФАС.

ИА «Орелград»