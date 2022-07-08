Депутаты облсовета лишили себя части полномочий

8.7.2022 | 10:00 Новости, Общество

Недавно введенная норма была оспорена прокуратурой региона.


Региональный парламент пересмотрел нормы Законов «О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов» и « статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов». Сделано это было по инициативе прокурора Орловской области Алексея Тимошина, который лично принял участие в сессии. Законопроекты он внес в рамках законодательной инициативы. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, сделано это было в связи с необходимостью приведения указанных региональных правовых актов в соответствие с действующим федеральным законодательством.

«Проектом закона предусмотрено исключение права Орловского областного Совета народных депутатов и его депутатов по направлению запросов в адрес руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, поскольку указанное полномочие не соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство указало, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ юридические лица «приобретают и осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении своих прав и обязанностей». В своей деятельности они не подведомственны органам государственной власти. Поэтому наделение депутатов правом запрашивать что-либо у организаций вступает в противоречие с другими законами. Причем это противоречие было зафиксировано в судебном порядке.

Дело в том, что ранее к выводу, аналогичному мнению прокуратуры, пришли суды общей юрисдикции. В частности, Орловский областной суд в решении от 24 декабря 2021 года также указал на то, что спорная норма противоречит требованиям ГК РФ. Уже в 2022 году этот вывод был поддержан Первым апелляционным судом общей юрисдикции. В связи с этим спорные нормы было решено исключить из обоих указанных выше законов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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