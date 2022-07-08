Какой будет высшая награда областного Совета

Депутаты единогласно утвердили новый почетный знак.



На очередном заседании Орловского облсовета депутаты приняли единогласное решение утвердить почетный знак «За заслуги перед Орловской областью». Это будет высшая награда регионального парламента. Награждение им является формой поощрения за выдающиеся заслуги в социально-экономическом и научно-техническом развитии Орловской области, государственном и муниципальном управлении, развитии парламентаризма. Также его будут вручать за достижения в защите прав и свобод человека, развитии местного самоуправления, укреплении законности и правопорядка при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, знак положен за выдающиеся достижения в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественной, благотворительной и иной деятельности, направленной на всестороннее развитие Орловской области.

Знаком награждаются граждане РФ, награжденные ранее почетной грамотой Орловского облсовета и имеющие стаж работы или службы не менее 10 лет в сфере деятельности, за заслуги в которой они представляются к награждению. В течение одного календарного года знаком награждаются не более 40 граждан. Награждение производится в соответствии с распоряжением председателя областного Совета. Процедура вручения знака также определяется председателем облсовета с учетом информации о предполагаемых дате и месте вручения.

Добавим, что вместе с наградой вручается удостоверение к ней и единовременное денежное поощрение в размере 3000 рублей. Знак вручает председатель областного Совета или уполномоченное им лицо. Повторное награждение региональным положением не предусмотрено. В случае утраты или порчи удостоверения награжденному выдается копия распоряжения председателя облсовета о награждении, но дубликат утраченного или испорченного знака не выдается. Кстати, носится он на правой стороне груди, при наличии государственных наград располагается ниже их.

Сама награда представляет собой изготовленное из нейзильбера односоставное основание в виде наложения двух неравных четырехконечных крестов, каждый из которых представляет собой соединение восьми равновеликих и четырех разновеликих рельефных штралов. Штралы центрального креста покрываются холодной ювелирной эмалью в цвет триколора (белый, синий, красный). В середине основания находится круглый знак диаметром 20 мм, покрытый холодной ювелирной рубиновой эмалью. В его центре располагается рельефное изображение герба Орловской области, над ним по кругу – рельефная надпись «Орловский областной Совет».

На оборотной стороне знака располагается надпись в четыре строки «За заслуги перед Орловской областью». Знак с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой в цветах триколора (белый, синий, красный). Ширина ленты – 16,5 мм. Материал колодки и основания – нейзильбер, крепление — булавочное. Знак имеет и лацканный вариант, представляющий собой уменьшенную копию без колодки Материал основы – серебро 925 пробы. Лацканный знак имеет цанговое крепление. На оборотной стороне обязательно наличие именника изготовителя и пробы металла.

ИА «Орелград»