Музейные работники рассказали, чем занимались во время пандемии

Временная приостановка приема посетителей позволила заняться научной работой.

Директор Ливенского краеведческого музея Дмитрий Астахов выступил с докладом на совещании в администрации райцентра Ливны. Как уточнили в мэрии, он рассказал о деятельности учреждения в 2021 году и первом полугодии 2022 года. При этом Дмитрий Астахов приоткрыл некоторые секреты. Напомним, режим работы музеев по всему региону, как и других учреждений культуры, претерпел заметные изменения из-за ограничений, которые вводились на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. В Ливенском краеведческом музее массовые мероприятия в 2021 году были полностью прекращены. Однако работники продолжали трудиться. Пауза в приеме посетителей позволила им сосредоточиться на научной и фондовой работе.

«Так, в 2021 году было внесено в федеральную систему «Госкаталог» более 500 предметов хранения, — рассказал Дмитрий Астахов. — Одновременно с этим было принято и поставлено на учет 57 единиц хранения — это, в основном, фотографии и документы, связанные с историей нашего города. На сегодняшний день фонды нашего музея насчитывают более 12 тысяч единиц хранения».

Кроме того, по его словам, активно велась издательская деятельность. Например, в 2021 году вышли в свет два тома книги «Ливны», автором которой является научный сотрудник музея Юрий Бондарев. В 2022 году многотомник пополнился очередной книгой из этой серии, которая называется «Ливны Т.8». Также музеем была подготовлена и издана книга «Ливны. Приглашение к путешествию» под редакцией местного краеведа Виталия Рыжкина. Директор музея презентовал ее как своеобразный туристический путеводитель. Был продолжен выпуск альманаха «На берегах быстрой Сосны». В 2021 году вышел в свет его 28-й номер, а как раз в эти дни готовится к печати 29-й номер.

«Пополнялась и основная экспозиция музея, — добавили в администрации Ливен. — Так, на средства депутатов разных уровней зал Великой Отечественной войны пополнился несколькими экспонатами. Был приобретен планшет с макетами орденов и медалей (как военных, так и гражданских), которыми награждали во время Великой Отечественной войны». Напомним также, что в этом году Ливенский краеведческий музей занимается капитальным ремонтом своих фондов, средства поступили по линии национального проекта «Культура».

ИА «Орелград»